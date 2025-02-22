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 | Banu İriç

İstanbul'da pazartesi okullar tatil olacak mı? Kar yağışı devam ederken Vali Gül cevapladı

İstanbul'da kar yağışı çarşamba gününden bu yana etkisini sürdürüyor. Öğrenciler karın tadını çıkarırken Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hafta sonu da devam etmesi beklenen kar yağışının yeni haftayı nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, 24 Şubat Pazartesi okulların tatil olup olmayacağı konusunda açıklama yaptı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 02:27
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 02:40

İstanbul, iki haftadır beklenen soğuk hava dalgasının etkisiyle beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle perşembe ve cuma günü eğitime ara verilirken, yolların boşalmasıyla trafik yoğunluğu da en düşük seviyelere geriledi. Ancak hafta sonu boyunca devam etmesi beklenen kar yağışı, öğrenci ve velileri “Pazartesi okullar tatil olacak mı?” sorusunun cevabını aramaya yöneltti.

VALİ GÜL'E SORULDU: 24 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, merakla beklenen açıklamayı yaptı. TV100 yayınına katılan Vali Gül, "Bu tatil işi keyfi bir karar değil, hava kötüyse tatil olur ama iyi olduğunda gerek yok" diyerek pazartesi günü okulların açık olacağını duyurdu.

PAZARTESİ GÜNÜ HAVA GÜZEL

Meteoroloji tahminlerine göre havanın düzeleceğini belirten Vali Gül şu şekilde son durumu özetledi:

"Bu tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir şey değil. Hava durumu kötüyse tatil olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir. Meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi günü hava güzel. Pazartesi’den başlayarak okulun tadını çıkaracağız."

Sıkça Sorulan Sorular

PAZAR GÜNÜ KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu haritasına göre İstanbul'da çarşamba günü öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Perşembe ve cuma günü kuvvetli yağış uyarısı verilirken birçok ilde okullar tatil edildi. 23 Şubat Pazar günü ise kar yağışı etkili olmaya devam edecek. Pazar günü İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede kar yağacak. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz'de Altay kar fırtınası etkili olacak.
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