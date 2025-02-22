İstanbul'da pazartesi okullar tatil olacak mı? Kar yağışı devam ederken Vali Gül cevapladı

İstanbul'da kar yağışı çarşamba gününden bu yana etkisini sürdürüyor. Öğrenciler karın tadını çıkarırken Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hafta sonu da devam etmesi beklenen kar yağışının yeni haftayı nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, 24 Şubat Pazartesi okulların tatil olup olmayacağı konusunda açıklama yaptı.

İstanbul, iki haftadır beklenen soğuk hava dalgasının etkisiyle beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle perşembe ve cuma günü eğitime ara verilirken, yolların boşalmasıyla trafik yoğunluğu da en düşük seviyelere geriledi. Ancak hafta sonu boyunca devam etmesi beklenen kar yağışı, öğrenci ve velileri “Pazartesi okullar tatil olacak mı?” sorusunun cevabını aramaya yöneltti.

VALİ GÜL'E SORULDU: 24 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, merakla beklenen açıklamayı yaptı. TV100 yayınına katılan Vali Gül, "Bu tatil işi keyfi bir karar değil, hava kötüyse tatil olur ama iyi olduğunda gerek yok" diyerek pazartesi günü okulların açık olacağını duyurdu.

PAZARTESİ GÜNÜ HAVA GÜZEL

Meteoroloji tahminlerine göre havanın düzeleceğini belirten Vali Gül şu şekilde son durumu özetledi:

"Bu tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir şey değil. Hava durumu kötüyse tatil olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir. Meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi günü hava güzel. Pazartesi’den başlayarak okulun tadını çıkaracağız."