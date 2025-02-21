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21.02.2025

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR FIRTINASI BAŞLADI

İstanbul, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Megakentte okulların tatil olmasıyla birlikte trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 20 seviyelerine kadar indi. Yapılan yeni uyarılarla birlikte; kar yağışının bugün şiddetlenmesi ve hafta sonu boyunca etkisin artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

HABERİN VİDEOSU İÇİN👇🏼

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/2/21/istanbul-gune-karla-uyandi-vatandaslar-ve-suruculer-zor-anlar-yasadi.mp4

 

 

 

 

Tarih 10:59

KAR YAĞIŞI ŞİDDETİNİ ARTIRDI

İstanbul'da dün gece saatlerinde bastıran kar yağışı günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini yitirmişti. Kar yağışı öğle saatlerine doğru etkisini artırmaya başladı. 

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Tarih 10:54

İSTANBUL'DA KAR YAĞDI YOLLAR BOŞ KALDI

İstabul'da kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. TEM Otoyolu ve Mahmutbey gişeleri mevkii Ankara ve Edirne istikametinde az sayıda aracın yollarda olduğu görüldü. 

HERKES TOPU ULAŞIMA YÖNELDİ

İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanırken, üst geçitlerde ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşanmadı. Az sayıda aracın yollarda olduğu TEM Otoyolu ve Mahmutbey gişeleri Ankara ve Edirne istikameti havadan görüntülendi.


 

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Tarih 10:08

KAR YAĞIŞI BARAJLARA YARADI

İstanbul'da etkili olan kar yağışı barajlara yaradı. Yağışlarla birlikte baraj doluluk oranlarında büyük bir artış görüldü. Megakente su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı son günlerdeki kar yağışlarının etkisiyle son bir haftada yüzde 10,23 yükselerek yüzde 70,05 seviyesine ulaştı.

HABERİN VİDEOSU İÇİN👇🏼

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/2/21/istanbulda-kar-yagisi-barajlara-hayat-verdi-iste-doluluk-orani.mp4

 

 

Tarih 09:55

İMAMOĞLU'NDAN BİR UYARI DAHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki kar yağışına ilişkin AKOM'da yeni açıklamalarda bulundu. Bugün öğleden sonra rüzgarın artışıyla kar yağışının şiddetinin artacağını bildiren İmamoğlu, "Bu gece de, cumartesi yani en sert soğuğun olduğu gece olması bekleniyor. Mümkün olduğunca yola çıkmamanızı ve toplu taşıma kullanmanızı tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Tarih 08:45

PEŞ PEŞE UYARILAR GELİYOR

Meteoroloji ve AKOM'un güncel hava durumu verilerini inceleyen uzmanlar, İstanbullulara yeni uyarılarda bulundu. Kar yağışının bugün etkisini artıracağı bildirilirken hafta sonu da kar yağışının devam edeceği bildirildi. 

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Tarih 08:15

İSTANBUL GÜNÜN İLK SAATLERİNDE KARA TESLİM OLDU

İstanbul'un her iki yakasında alçak kesimlerde de etkisini arttıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İşe gitmek için araçları ile yola çıkan vatandaşlar ara sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. 

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