İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR FIRTINASI BAŞLADI
İstanbul, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Megakentte okulların tatil olmasıyla birlikte trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 20 seviyelerine kadar indi. Yapılan yeni uyarılarla birlikte; kar yağışının bugün şiddetlenmesi ve hafta sonu boyunca etkisin artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.
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https://v.tgrthaber.com/videos/2025/2/21/istanbul-gune-karla-uyandi-vatandaslar-ve-suruculer-zor-anlar-yasadi.mp4
KAR YAĞIŞI ŞİDDETİNİ ARTIRDI
İstanbul'da dün gece saatlerinde bastıran kar yağışı günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini yitirmişti. Kar yağışı öğle saatlerine doğru etkisini artırmaya başladı.
İSTANBUL'DA KAR YAĞDI YOLLAR BOŞ KALDI
İstabul'da kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. TEM Otoyolu ve Mahmutbey gişeleri mevkii Ankara ve Edirne istikametinde az sayıda aracın yollarda olduğu görüldü.
İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanırken, üst geçitlerde ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşanmadı. Az sayıda aracın yollarda olduğu TEM Otoyolu ve Mahmutbey gişeleri Ankara ve Edirne istikameti havadan görüntülendi.
KAR YAĞIŞI BARAJLARA YARADI
İstanbul'da etkili olan kar yağışı barajlara yaradı. Yağışlarla birlikte baraj doluluk oranlarında büyük bir artış görüldü. Megakente su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı son günlerdeki kar yağışlarının etkisiyle son bir haftada yüzde 10,23 yükselerek yüzde 70,05 seviyesine ulaştı.
HABERİN VİDEOSU İÇİN👇🏼
https://v.tgrthaber.com/videos/2025/2/21/istanbulda-kar-yagisi-barajlara-hayat-verdi-iste-doluluk-orani.mp4
İMAMOĞLU'NDAN BİR UYARI DAHA
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki kar yağışına ilişkin AKOM'da yeni açıklamalarda bulundu. Bugün öğleden sonra rüzgarın artışıyla kar yağışının şiddetinin artacağını bildiren İmamoğlu, "Bu gece de, cumartesi yani en sert soğuğun olduğu gece olması bekleniyor. Mümkün olduğunca yola çıkmamanızı ve toplu taşıma kullanmanızı tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.
PEŞ PEŞE UYARILAR GELİYOR
Meteoroloji ve AKOM'un güncel hava durumu verilerini inceleyen uzmanlar, İstanbullulara yeni uyarılarda bulundu. Kar yağışının bugün etkisini artıracağı bildirilirken hafta sonu da kar yağışının devam edeceği bildirildi.
İSTANBUL GÜNÜN İLK SAATLERİNDE KARA TESLİM OLDU
İstanbul'un her iki yakasında alçak kesimlerde de etkisini arttıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İşe gitmek için araçları ile yola çıkan vatandaşlar ara sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.