İstabul'da kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. TEM Otoyolu ve Mahmutbey gişeleri mevkii Ankara ve Edirne istikametinde az sayıda aracın yollarda olduğu görüldü.

HERKES TOPU ULAŞIMA YÖNELDİ

İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanırken, üst geçitlerde ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşanmadı. Az sayıda aracın yollarda olduğu TEM Otoyolu ve Mahmutbey gişeleri Ankara ve Edirne istikameti havadan görüntülendi.



