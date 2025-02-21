Son dakika | 6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı! Bakanlıktan yeni talimat geldi

Son dakika haberi: Ulaştırma Bakanlığı yurt genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle önlemlerine yenisini ekledi. Buna göre bakanlık kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 21 Şubat Cuma günü saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 arasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Son dakika haberi: Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı nedeniyle yetkililer önlemlerini artırmaya devam ediyor. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni önlemini duyurdu.

TUURNCU KATEGORİDE DUYURULDU

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sosyal medya hesabından İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da iki günlüğüne ağır taşıt trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

KGM'den yapılan açıklamaya göre, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlere göre; 21 Şubat Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerimiz için turuncu (tehlikeli); İstanbul, Bolu ve Karabük illerimiz için sarı (az tehlikeli) kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir." uyarısı hatırlatıldı.

BU OTOYOLLAR YASAK!

Pazar günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen hava şartları nedeniyle kritik yol kesimlerindeki trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00'ten 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar iki gün boyunca; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu süreçte sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri önem taşımaktadır." denildi.

