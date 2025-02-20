Karın zarafeti Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü sardı! Kartpostallık manzara görüntülendi

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevresini beyaza bürüdü. Havadan çekilen görüntülerde, doğanın karla kaplanmasıyla birlikte nefes kesen manzaralar ortaya çıktı. Karın belirli aralıklarla hafif hafif yağdığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.