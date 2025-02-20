Karın zarafeti Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü sardı! Kartpostallık manzara görüntülendi
İstanbul’da etkili olan kar yağışı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevresini beyaza bürüdü. Havadan çekilen görüntülerde, doğanın karla kaplanmasıyla birlikte nefes kesen manzaralar ortaya çıktı. Karın belirli aralıklarla hafif hafif yağdığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Sıkça Sorulan Sorular
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle İstanbul Valisi Davut Gül, yarın da (21 Şubat Cuma) okulların tatil edildiğini duyurdu.