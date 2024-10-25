Son dakika | İstanbul'da PKK operasyonu! Eylem arayışındaki 37 kişi gözaltında

25 Ekim 2024 09:02 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:22

Son dakika haberi: Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da sokak eylemleri arayışında oldukları tespit edilen 37 kişi gözaltına alındı.

Yurt içinde eli kanlı terör örgütü PKK​'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Peş peşe düzenlenen operasyonlarla eylem hazırlığındaki teröristler kıskıvrak yakalanıyor.

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik bir operasyon​ daha yapıldı. Düzenlenen operasyonda 37 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

SOKAK EYLEMLERİ ARAYIŞINDA OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan kişilerin, örgüt içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren gençlik yapılanması YCWK mensubu oldukları ve il genelinde sokak eylemleri arayışında oldukları öğrenildi.

ANKARA'DA DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Öte yandan Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılıp, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde terör propagandası yapan 33 şüpheli​ gözaltına alındı.