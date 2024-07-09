İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında

09 Temmuz 2024 09:05 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 09:29

Terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruluyor.

PKK’nın gençlik yapılanması DGH’ya yönelik yürütülen operasyonda, 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri PKK’nın gençlik yapılanması içinde yer alan bazı şüphelileri tespit etti.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Sözde Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul’da özel harekat timleri tarafından iki ayrı ilçede 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken, ikametlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, işlemler için Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

İSTANBUL VE SAKARYA'DA DHKP/C OPERASYONU

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik çalışmada, örgütün saha yapılanmasını ve toplantılarını gerçekleştiren şüpheliler tespit edildi.

İstanbul'da 14, Sakarya'da 1 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 12 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 2'sinin Şişli'deki örgütün fikir ve ideolojileri yönünde hareket ettiği bilinen ve operasyon gerçekleştirilen adreslerden olan İdil Kültür Merkezi'nde yakalandığı belirtildi.

Yapılan aramalarda yakılmış halde 2 dizüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu, dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.