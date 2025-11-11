Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
19°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İstanbul'da sağanak ve soğuk alarmı! Meteoroloji uyardı: Günlerce sürecek

Soğuk ve yağışlı hava bugünden itibaren etkisini göstermeye başladı. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde görülen kuvvetli sağanak günlerce sürecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Kasım 2025 tarihli raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; bugünden itibaren soğuk ve yağmurlu havanın etkisinde olacak.

Ülke genelinde bugün hava parçalı, yer yer çok bulutlu, , , Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

İstanbul'da sağanak ve soğuk alarmı! Meteoroloji uyardı: Günlerce sürecek

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların, Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da sağanak ve soğuk alarmı! Meteoroloji uyardı: Günlerce sürecek

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İstanbul'da sağanak ve soğuk alarmı! Meteoroloji uyardı: Günlerce sürecek

11 KASIM 2025 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul'da sağanak ve soğuk alarmı! Meteoroloji uyardı: Günlerce sürecek

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da sağanak ve soğuk alarmı! Meteoroloji uyardı: Günlerce sürecek

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul'da sağanak ve soğuk alarmı! Meteoroloji uyardı: Günlerce sürecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Niğde çevreleri ile öğlen saatleri itibari ile Eskişehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul'da sağanak ve soğuk alarmı! Meteoroloji uyardı: Günlerce sürecek

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce, Bartın ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul'da sağanak ve soğuk alarmı! Meteoroloji uyardı: Günlerce sürecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

RİZE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İstanbul'da sağanak ve soğuk alarmı! Meteoroloji uyardı: Günlerce sürecek

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 15°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İstanbul için tarih verildi! Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarılar: Sağanak şiddetli vuracak
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
