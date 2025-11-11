İstanbul'da sağanak ve soğuk alarmı! Meteoroloji uyardı: Günlerce sürecek

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Kasım 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; Türkiye bugünden itibaren soğuk ve yağmurlu havanın etkisinde olacak.
Ülke genelinde bugün hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Yağışların, Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Niğde çevreleri ile öğlen saatleri itibari ile Eskişehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce, Bartın ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
RİZE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu