SON DAKİKA!
Yaşam
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

İstanbul için tarih verildi! Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarılar: Sağanak şiddetli vuracak

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) ardından AKOM'dan da İstanbul için uyarı geldi. Megakentte gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışların cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi.

KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
10.11.2025
10:58
|
10.11.2025
10.11.2025
11:08

'a geri dönüyor. Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı raporunda ülkenin batısının yeniden sağanak yağışın etkisi altına gireceği bildirildi.

İstanbul için tarih verildi! Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarılar: Sağanak şiddetli vuracak

SAĞANAK ŞİDDETLİ GELİYOR!

Meteoroloji'nin ardından 'dan da bir uyarı geldi. İstanbul’da bu gece saatleri itibarıyla aralıklarla yerel sağanak yağış geçişlerinin başlayacağını bildiren AKOM, yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla süreceğini aktardı.

İstanbul için tarih verildi! Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarılar: Sağanak şiddetli vuracak

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU

AKOM'un İstanbul için yayımladığı 1 haftalık hava durumu raporu şu şekilde;

  • 11.11.2025 SALI Kuvvetli Sağanak Yağışlı Min: 16°C Max: 19°C 3–10 kg arası
  • 12.11.2025 ÇARŞAMBA Sağanak Yağışlı Min: 14°C Max: 17°C 1–5 kg arası
  • 13.11.2025 PERŞEMBE Hafif Yağışlı Min: 13°C Max: 18°C 1–3 kg arası
  • 14.11.2025 CUMA Hafif Yağışlı Min: 13°C Max: 17°C 1–3 kg arası
  • 15.11.2025 CUMARTESİ Parçalı ve Çok Bulutlu Min: 13°C Max: 17°C Yağış beklenmiyor
  • 16.11.2025 PAZAR Parçalı ve Çok Bulutlu Min: 13°C Max: 17°C Yağış beklenmiyor
İstanbul için tarih verildi! Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarılar: Sağanak şiddetli vuracak

6 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ ALARMI

MGM'den yapılan uyarıda ise 6 il ve çevresi için sağanak uyarısı verildi. Hafta boyunca birçok bölgede sağanak yağış geçişleri görülecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

