İstanbul için tarih verildi! Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarılar: Sağanak şiddetli vuracak

İstanbul'a sağanak yağış geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporunda ülkenin batısının yeniden sağanak yağışın etkisi altına gireceği bildirildi.
Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da bir uyarı geldi. İstanbul’da bu gece saatleri itibarıyla aralıklarla yerel sağanak yağış geçişlerinin başlayacağını bildiren AKOM, yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla süreceğini aktardı.
AKOM'un İstanbul için yayımladığı 1 haftalık hava durumu raporu şu şekilde;
MGM'den yapılan uyarıda ise 6 il ve çevresi için sağanak uyarısı verildi. Hafta boyunca birçok bölgede sağanak yağış geçişleri görülecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.