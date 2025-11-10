İstanbul için tarih verildi! Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarılar: Sağanak şiddetli vuracak

İstanbul'a sağanak yağış geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporunda ülkenin batısının yeniden sağanak yağışın etkisi altına gireceği bildirildi.

SAĞANAK ŞİDDETLİ GELİYOR!

Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da bir uyarı geldi. İstanbul’da bu gece saatleri itibarıyla aralıklarla yerel sağanak yağış geçişlerinin başlayacağını bildiren AKOM, yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla süreceğini aktardı.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU

AKOM'un İstanbul için yayımladığı 1 haftalık hava durumu raporu şu şekilde;

11.11.2025 SALI Kuvvetli Sağanak Yağışlı Min: 16°C Max: 19°C 3–10 kg arası

12.11.2025 ÇARŞAMBA Sağanak Yağışlı Min: 14°C Max: 17°C 1–5 kg arası

13.11.2025 PERŞEMBE Hafif Yağışlı Min: 13°C Max: 18°C 1–3 kg arası

14.11.2025 CUMA Hafif Yağışlı Min: 13°C Max: 17°C 1–3 kg arası

15.11.2025 CUMARTESİ Parçalı ve Çok Bulutlu Min: 13°C Max: 17°C Yağış beklenmiyor

16.11.2025 PAZAR Parçalı ve Çok Bulutlu Min: 13°C Max: 17°C Yağış beklenmiyor

6 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ ALARMI

MGM'den yapılan uyarıda ise 6 il ve çevresi için sağanak uyarısı verildi. Hafta boyunca birçok bölgede sağanak yağış geçişleri görülecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.