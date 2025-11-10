Balıkesir Sındırgı'da deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Balıkesir Sındırgı yine sallandı. AFAD'ın verilerine göre; Sındırgı merkezli 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin verileri şu şekilde;
https://x.com/DepremDairesi/status/1987773956913262712
Balıkesir Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4,6 olarak açıkladı. Kandilli depremin yerin 9 km altında gerçekleştiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin veriler şu şekilde;