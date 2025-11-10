Balıkesir Sındırgı'da deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Balıkesir Sındırgı yine sallandı. AFAD'ın verilerine göre; Sındırgı merkezli 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedildi.

AFAD VERİLERİ AÇIKLADI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin verileri şu şekilde;

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-11-10

Saat:09:41:40 TSİ

Enlem:39.135 N

Boylam:28.29 E

Derinlik:10.38 km

https://x.com/DepremDairesi/status/1987773956913262712

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,6 OLARAK AÇIKLADI

Balıkesir Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4,6 olarak açıkladı. Kandilli depremin yerin 9 km altında gerçekleştiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin veriler şu şekilde;

Balıkesir (Sındırgı)

10.11.2025, 09:41:40 TSİ

Büyüklük: 4.6

Derinlik: 9.7 km

https://x.com/Kandilli_info/status/1987774230750961844