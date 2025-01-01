İstanbul'da Sarallar operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı

01 Ocak 2025 13:35 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 13:46

İstanbul'da 'Sarallar' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 19'unun tutuklanmasına karar verildi.

Emniyet güçleri suç örgütleriyle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Son olarak İstanbul​'da 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturmada yakalanan çok sayıda şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, elebaşılığını Alaattin İlyas Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 19'U TUTUKLANDI

Hakimlik, şüphelilerden 19'unun tutuklanmasına, 12'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmederken, firari şüpheliler hakkında ise yakalama kararı çıkardı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

"Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 14 eyleme karıştığı iddiasıyla 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 31'i yakalanırken, 2'sinin cezaevinde, 5'inin yurt dışında olduğu belirlenmişti.