Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İstanbul'da satışa hazır halde 306 kilo at eti ele geçirildi

İstanbul'un Çatalca ilçesinde ihbar üzerine durdurulan bir aracın bagajından, satışa hazır hale getirilmiş 306 kilo at eti ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, bölgedeki bir çiftliğe düzenlenen baskında 120 at daha bulundu.

KAYNAK:
AA, İHA
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 01:46
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 02:21

İstanbul'da halkın sağlığını tehlikeye atan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Çatalca'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edilen kilolarca at eti ele geçirildi.

İstanbul'da satışa hazır halde 306 kilo at eti ele geçirildi

İstanbul'da halk sağlığını tehlikeye atan bir operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan kilolarca at eti ele geçirildi.
Beyciler Köyü mevkisinde durdurulan bir araçta 306 kilogram at eti bulundu.
Olayla ilgili N.B., İ.A. ve D.S. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hallaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftliğe düzenlenen baskında silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Ele geçirilen etler imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.
SATIŞA HAZIR YÜZLERCE KİLO AT ETİ

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükkılıçlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ihbar üzerine Beyciler Köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada satışa hazır halde 306 kilogram at eti bulundu.

İstanbul'da satışa hazır halde 306 kilo at eti ele geçirildi

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Araçtaki N.B, İ.A. ve D.S. gözaltına alındı. 3 şüpheli hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca "halk sağlığını tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da satışa hazır halde 306 kilo at eti ele geçirildi

ÇİFTLİĞE BASKIN: SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun devamında Hallaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, kesilen atlara ait çok sayıda kemik parçası tespit etti. Çiftlikte yapılan aramada 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

İstanbul'da satışa hazır halde 306 kilo at eti ele geçirildi

ETLER İMHA EDİLDİ

Çiftlikte bulunan Özbekistan uyruklu 4 ve Türkmenistan uyruklu 1 kişinin ifadelerine başvuruldu.

Ele geçirilen etler, incelenmek ve imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çiftlikte bulunan yaklaşık 120 atla ilgili de inceleme başlatıldı.

