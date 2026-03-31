İstanbul'da satışa hazır halde 306 kilo at eti ele geçirildi

İstanbul'da halkın sağlığını tehlikeye atan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Çatalca'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edilen kilolarca at eti ele geçirildi.
Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükkılıçlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ihbar üzerine Beyciler Köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada satışa hazır halde 306 kilogram at eti bulundu.
Araçtaki N.B, İ.A. ve D.S. gözaltına alındı. 3 şüpheli hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca "halk sağlığını tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Operasyonun devamında Hallaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, kesilen atlara ait çok sayıda kemik parçası tespit etti. Çiftlikte yapılan aramada 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Çiftlikte bulunan Özbekistan uyruklu 4 ve Türkmenistan uyruklu 1 kişinin ifadelerine başvuruldu.
Ele geçirilen etler, incelenmek ve imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çiftlikte bulunan yaklaşık 120 atla ilgili de inceleme başlatıldı.