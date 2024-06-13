İstanbul'da seyir halindeki aracın camına yılan düştü! Şoke eden anlar
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Haziran 2024 15:30 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 15:35
İstanbul'da seyir halindeki aracın camına yılan düştü. Şaşkına çeviren anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da ormanlık bölgede geçen hafta perşembe günü aracıyla ilerlerken ön cama aniden bir yılanın düşmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan sürücü, aracın sileceklerini çalıştırmasına rağmen yılandan kurtulamadı.
"KAFAYI YİYECEĞİM"
Yaşadığı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücünün, "Arabamın camına yılan düştü. Şu an kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum bağıracağım, imdat" dediği anlar görüntülerde yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı