Yavru ayı korna eşliğinde takip edip korkuttu! "Biraz vurayım mı" pes dedirtti

13 Haziran 2024 15:12 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 15:23

Kocaali'de bir sürücü, ormanlık alandan yola çıkan yavru ayıyı otomobille takip ederek kovalamaya başladı. Asfalt yola inan ve korna eşliğinde kilometrelerce takip edilen yavru ayının kaçtığı anlar ise araç içindeki bir kişi tarafından kayda alındı.

'BİRAZ VURAYIM MI?'

Yavru ayı bir süre sonra gözlerden kayboldu. Görüntülerde ayının koşması, korna çalarak onu takip eden ve korkutan sürücünün de "Biraz vurayım mı?" ifadelerini kullandığı, yanındaki kişinin ise "Hayır" dediği duyuluyor.