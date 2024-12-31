TEM'de korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev alev yandı: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Aralık 2024 09:33 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 10:18
İstanbul Bayrampaşa'da şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken korku dolu anlar diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bayrampaşa'da seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı