Tgrt Haber
Haberler>Gündem>TEM'de korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev alev yandı: Dumanlar gökyüzünü kapladı

TEM'de korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev alev yandı: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Aralık 2024 09:33 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 10:18

İstanbul Bayrampaşa'da şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken korku dolu anlar diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bayrampaşa​'da seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Ayrıntılar hazırlanıyor...

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
bayrampaşayangın

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...