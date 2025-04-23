İstanbul'da şiddetli deprem! AFAD açıkladı: TAMP devreye alındı

İstanbul'da Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından AFAD'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındığı bildirildi.

"CAN KAYBI YOK"

AFAD'ın sosyal medya hesabından saat 14.25'te yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerimizde yoğun şekilde hissedilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup tüm afet grupları temsilcileri AFAD Başkanlık, Afet ve Acil Durum Merkezi'nde toplanmıştır.

İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla, herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz."