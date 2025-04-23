Deprem İstanbul trafiğini kilitledi! Benzin istasyonları tıkandı

İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem sonrası trafik kilitlendi. 23 Nisan resmi tatil gününde trafik yoğunluğu yüzde 76'ları buldu. Bazı benzin istasyonlarında uzun kuyruklar olduğu görüldü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olduğu gün İstanbul peş peşe depremlerle sarsıldı. İstanbul'da 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası yine 6.2 şiddetinde deprem oldu. Uzmanlar artçı sarsıntıların devam edebileceğini söylüyor. Vatandaşlar deprem anında panik olup güvenli alanlara çıktı.

AFAD UYARDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

TRAFİK KİLİT

Binlerce vatandaş güvenli alan ve yakınlarına ulaşmak için trafiğe çıktı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı. Akşam saatlerinde ise bu oranın yüzde 80’leri geçmesi bekleniyor.

BENZİN İSTASYONLARI DOLDU

Deprem nedeniyle yaşanan korku dolu anların ardından vatandaşlar geceyi sokakta geçirme ihtimaline karşı harekete geçti. Trafikte yaşanan yoğunlukla birlikte vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarına akın etti. Kimileri yiyecek alırken, aracının deposunu da doldurmayı ihmal etmedi. Kuyrukların oluştuğu istasyonlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.