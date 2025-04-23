İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. İstanbullular büyük panikle park ve bahçelere akın ederken deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan açıklama geldi. Bektaş, artçıların birkaç gün hatta birkaç ay bile devam edebileceğini açıkladı.

İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Artçılar hiç durmadan devam ederken, İstanbullular da kendilerini park ve bahçelere attı. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş kritik uyarıda bulundu.

"BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORDUK"

İstanbul depremi sonrası MYNET'e konuşan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İçerik Editörü Çiğdem Sevinç'in deprem hakkında sorularını yanıtladı.

Beklenen depremin meydana geldiğini vurgulayan Bektaş, "Fazla panik yapacak bir şey yok. 6.2'lik deprem bizim öngördüğümüz bir deprem. Burada fay fazla bir enerji biriktirmiyor, dolayısıyla 6.2 - 6.4 seviyelerindeki depremler bizim öngörümüzde olan depremler. Benzer bir deprem 2019'da 5.9'luk oldu. O zaman bir hasar meydana gelmemişti, bunda da bir hasar gözükmüyor. Bundan daha büyük bir deprem beklemiyorduk. Kuzey Marmara fay hattı üç bölümden oluşuyor. Doğu'daki İzmit 7'den büyük deprem üretebiliyor çünkü enerjisi fazla. Batı'daki de 7'den büyük deprem üretebiliyor. Ancak Marmara'nın orta kesimi kaydığı için fazla enerji biriktirmiyor. Bu da en fazla 6.4 - 6.5 seviyelerinde bir deprem meydana getirir." dedi.

"AYLARCA SÜREBİLİR"

6.2'lik depremin ardından devam eden artçılar hakkında konuşan Bektaş, "Bu depremden daha büyük bir deprem ben öngörmüyorum. Beklediğimiz olağan deprem bu. Bölgenin jeolojisine uyan bir deprem meydana geldi. Artçılar ise bir kaç gün hatta bir kaç ay bile devam edebilir." ifadelerini kullandı.

"OLABİLECEK EN BÜYÜĞÜ BUYDU"

Bektaş son olarak daha büyük bir deprem beklentilerinin de olmadıklarını duyurdu. Bektaş, "Olabilecek en büyük deprem oldu. Derinliği 6-7 kilometre derinliğinde sığ bir deprem. Bundan daha büyük bir deprem olabileceğini ben beklemiyorum. Zaten benim en büyük varsayımım buydu. Zaten yıllardır 7'den küçük deprem meydana geleceğini söylüyorduk. Tarihsel kayıtlara baktığımızda da o fay hattında hep küçük depremler olmuş." şeklinde konuştu.