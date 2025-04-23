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 | Burak Ayaydın

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Süper Lig ekiplerinden deprem mesajları geldi. İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından paylaşımlar yapan kulüpler, geçmiş olsun mesajları yayınladı.

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Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 15:06

İstanbul'da 6.2 şiddetindeki depremin ardından futbol kulüpleri sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları yayınladı. İyi temennilerde bulunan kulüpler, 'can ve mal kaybı olmaması' konusuna vurgu yaptı.

Fenerbahçe: Marmara Denizi’nde meydana gelen İstanbul ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Galatasaray: İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Beşiktaş: İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Trabzonspor: Merkez üssü Marmara Denizi olan 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyoruz.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Başakşehir: İstanbul’da meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Samsunspor: Marmara Denizi açıklarında meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem sonrası, can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Gaziantep FK: Merkez üssü Marmara Denizi olan 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyoruz.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Kasımpaşa: İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını temenni ediyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Göztepe: İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Konyaspor: İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyoruz.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Antalyaspor: Merkez üssü Marmara Denizi olan, İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını temenni eder, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Kayserispor: Marmara Denizi'nde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Çaykur Rizespor: İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Alanyaspor: Marmara Denizi’nde meydana gelen, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Bodrum FK: Marmara Denizi’nde meydana gelen İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Sivasspor: Silivri açıklarında Marmara Denizi’nde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Hatayspor: Merkez üssü Marmara Denizi olan 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyoruz.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Adana Demirspor: İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Eyüpspor: İstanbul Silivri açıklarında, Marmara Denizi’nde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyoruz. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Süper Lig'de deprem paylaşımları: Kulüpler üst üste mesajlar yayınladı!

Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL'DA DEPREM SÜRECİ NE DURUMDA?
An itibarıyla İstanbul'da, bir saatte 8 deprem meydana geldi.
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ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
#Beşiktaş Taraftarı
#Fenerbahçe Takımı
#Galatasaray Yönetimi
#İstanbul Depremi
#Spor
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