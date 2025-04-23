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 | Burak Ayaydın

Dursun Özbek'ten deprem açıklaması: "Ulusumuza geçmiş olsun"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 6.2'lik depreme Florya'da yakalandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için Florya'da olan Dursun Özbek, 'geçmiş olsun' mesajı verdi.

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Dursun Özbek'ten deprem açıklaması:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 14:22

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde depreme yakalandı. 23 Nisan için Florya'da olan Özbek, zayiat olmaması temennisinde bulundu.

GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK'TEN DEPREM AÇIKLAMASI

""Biraz önce bir deprem meydana geldi. Buradaydım bayağı sallandık. Ümit ediyorum ki büyük bir zayiat yoktur. Kısa kısa haberler alıyoruz, ufak tefek şeyler duyuyoruz. İnşallah can kaybı olmaz, inşallah fazla büyük bir hasarla da karşılaşmayız. Bütün ulusuma da geçmiş olsun diyorum. İnşallah iyi haberlerle devam eder."

Dursun Özbek'ten deprem açıklaması: "Ulusumuza geçmiş olsun"

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ETİKETLER
#dursun özbek
#Galatasaray Yönetimi
#İstanbul Depremi
#Spor
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