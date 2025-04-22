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 | Burak Ayaydın

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'dan açıklamalar: "Konyaspor düşmesin diye dua ettik"

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor-Galatasaray maçının ardından açıklamalar gelmeye başladı. Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, kritik mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

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Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'dan açıklamalar:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 23:16
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 00:03

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Konyaspor'u deplasmanda 5-1 yenerek finale çıkan Galatasaray'da, Abdülkerim Bardakcı'dan maç sonu yorumları geldi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI AÇIKLAMALARI

"Çok iyi bir maç çıkardık. Bu sene parolamız iki kupaydı. İnşallah seneyi iki kupayla bitirmek istiyoruz." diyen Abdülkerim; maç öncesi Konyaspor taraftarlarıyla yaşadığı tartışmanın sorulması üzerine, "Ben özellikle bu tepkiler için röportaja çıkmak istedim. Ben burada kaptanlık yaptım. 42 numarayı giyiyorum. Konya'yı temsil ediyorum. Ben bu tepkilere anlam veremiyorum. Ama ben Konya'yı temsil etmeye devam edeceğim. Bugün annem maça geldi. İnanılır gibi değil. Bu tepkiler neden, niye? Annem geçen sene burada Konya düşmesin diye dua ediyordu, bugün küfürler ediliyor. İnanılır gibi değil. Ama ben Konya'yı temsil etmeye ve gerçek Konyalıları gururlandırmaya devam edeceğim." açıklamasını yaptı.

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'dan açıklamalar: "Konyaspor düşmesin diye dua ettik"

YUNUS AKGÜN'DEN DE DESTEK GELDİ

Maç sonunda Abdülkerim Bardakcı hakkında konuşan Yunus Akgün, "Abdülkerim ağabey benim futbolda tanıdığım çok büyük karakterlerden birisi. Burada yuhlanması kendisini çok üzüyor. Konya'yı her yerde çok güzel anlatan birisi. Biraz daha anlayışlı olmak lazım. Bunların düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunları hak etmiyor bence." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'dan açıklamalar: "Konyaspor düşmesin diye dua ettik"

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN GRUPTAKİ KONYASPOR MAÇI HANGİ SKORLA BİTMİŞTİ?
Yarı finalde rakibine 5 atan Galatasaray, grup maçında ise 0-0 berabere kalmış ve şans eseri üst tura yükselebilmişti.
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ETİKETLER
#ziraat türkiye kupası
#ziraat türkiye kupası
#konyaspor-galatasaray
#abdülkerim bardakcı
#Spor
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