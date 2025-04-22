Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'dan açıklamalar:

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Konyaspor'u deplasmanda 5-1 yenerek finale çıkan Galatasaray'da, Abdülkerim Bardakcı'dan maç sonu yorumları geldi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI AÇIKLAMALARI

"Çok iyi bir maç çıkardık. Bu sene parolamız iki kupaydı. İnşallah seneyi iki kupayla bitirmek istiyoruz." diyen Abdülkerim; maç öncesi Konyaspor taraftarlarıyla yaşadığı tartışmanın sorulması üzerine, "Ben özellikle bu tepkiler için röportaja çıkmak istedim. Ben burada kaptanlık yaptım. 42 numarayı giyiyorum. Konya'yı temsil ediyorum. Ben bu tepkilere anlam veremiyorum. Ama ben Konya'yı temsil etmeye devam edeceğim. Bugün annem maça geldi. İnanılır gibi değil. Bu tepkiler neden, niye? Annem geçen sene burada Konya düşmesin diye dua ediyordu, bugün küfürler ediliyor. İnanılır gibi değil. Ama ben Konya'yı temsil etmeye ve gerçek Konyalıları gururlandırmaya devam edeceğim." açıklamasını yaptı.

YUNUS AKGÜN'DEN DE DESTEK GELDİ

Maç sonunda Abdülkerim Bardakcı hakkında konuşan Yunus Akgün, "Abdülkerim ağabey benim futbolda tanıdığım çok büyük karakterlerden birisi. Burada yuhlanması kendisini çok üzüyor. Konya'yı her yerde çok güzel anlatan birisi. Biraz daha anlayışlı olmak lazım. Bunların düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunları hak etmiyor bence." ifadelerini kullandı.