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 | Burak Ayaydın

Konyaspor - Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kazananın finale çıkacağı ve kupaya bir adım daha yaklaşacağı zorlu maçın canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde.

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Konyaspor - Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 19:55

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile Galatasaray sahaya çıkıyor. Sezonu iki kupayla kapatmak isteyen Galatasaray çifte zaferi hedeflerken, Konyaspor cephesinde ise kötü geçen lig sezonunun telafisi amaçlanıyor.

Konyaspor - Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz, Nikola, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, M.İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan, Yusuf, Kramer.

https://x.com/konyaspor/status/1914718518404071900

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Frankowski, Mertens, Yunus, Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1914715925183430717

KUPA YARI FİNALİNDE KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI

Yarı final mücadelesi bugün saat 20.30 itibarıyla başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Heyecanla beklenen karşılaşmayı orta hakem olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

https://x.com/konyaspor/status/1914721559299715105

GALATASARAY'DA İKİ FUTBOLCU CEZALI

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay, cezalarından dolayı Konyaspor karşısında oynamayacak.

Konyaspor - Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

YUNUS AKGÜN'DEN DALYA

Yunus Akgün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynanacak maçta görev alması halinde Galatasaray formasıyla 100. karşılaşmasına çıkacak.

Konyaspor - Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

6. RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı kırmızılılar 3 galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY ÇEYREK FİNALDE KİMİ ELEMİŞTİ?
Aslan, çeyrek finalde Fenerbahçe deplasmanından zaferle dönmüş ve yarı finale yükselmişti.
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ETİKETLER
#yarı final
#ziraat türkiye kupası
#ziraat türkiye kupası
#Canlı Maç
#konyaspor-galatasaray
#Spor
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