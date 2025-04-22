Konyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadelenin VAR hakemi açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Kupayı en çok müzesinde takım ünvanını elinde bulunduran Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına çıkıyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacak.
Mücadelenin VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk oturacak. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral görev alacak.