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 | Onur Kaya

Konyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadelenin VAR hakemi açıklandı.

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Konyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 15:49

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Kupayı en çok müzesinde takım ünvanını elinde bulunduran Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına çıkıyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacak.

Konyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
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VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Mücadelenin VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk oturacak. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral görev alacak.

Konyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Sıkça Sorulan Sorular

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Saat 22.30'da başlayacak mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
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#Spor
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