Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu: İşte yarı finalin kritik isimleri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakaları için hakemler belirlendi. Merkez Hakem Kurulu, an itibarıyla yarı final için listeyi açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu hakem listesini duyururken, son dönemin popüler ismi Cihan Aydın'ın görev alması da sosyal medyada ayrıca dile getirildi.

MHK KUPA LİSTESİNİ AÇIKLADI

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre yarı final maçlarının hakemleri şöyle:

22 NİSAN SALI

20.30 | Tümosan Konyaspor - Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy

24 NİSAN PERŞEMBE

20.30 | Trabzonspor - Göztepe: Cihan Aydın

https://x.com/MHK_Resmi/status/1914258030981492843