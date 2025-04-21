Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu: İşte yarı finalin kritik isimleri!

İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakaları için hakemler belirlendi. Merkez Hakem Kurulu, an itibarıyla yarı final için listeyi açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu hakem listesini duyururken, son dönemin popüler ismi Cihan Aydın'ın görev alması da sosyal medyada ayrıca dile getirildi.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre yarı final maçlarının hakemleri şöyle:
20.30 | Tümosan Konyaspor - Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.30 | Trabzonspor - Göztepe: Cihan Aydın
https://x.com/MHK_Resmi/status/1914258030981492843