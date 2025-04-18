Ziraat Türkiye Kupası için TFF'den şaşırtan karar: Kupa finalinin yeri değişiyor!

Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili flaş bir olay yaşandı. Habertürk'ün duyurduğu gelişmeye göre; TFF ile Eskişehir Valiliği arasında resmi süreç başladı ve final maçının yerinin değiştirilmesine karar verildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın finali Eskişehir'de oynanacaktı ama an itibarıyla kritik bir gelişme yaşandı. Eskişehir Valiliği, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderdi ve güvenlik sebebiyle maçın başka bir şehirde oynanması talebinde bulundu.

TRABZONSPOR'DAN ESKİŞEHİR'DEKİ FİNAL İÇİN TEPKİ GELMİŞTİ

Karadeniz ekibi, Eskişehirspor ile olan sıkıntıları sebebiyle final için bu seçimin doğru olmadığını ifade etmişti.

FEDERASYON YENİ BİR YER SEÇECEK

Kupa yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray ve Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, TFF ise yakın zamanda final maçının nerede oynanacağını açıklayacak ve yeni bir duyuru yapacak. Son olarak da 14 Mayıs tarihinde oynanması beklenen final müsabakasının, gününün değişip değişmeyeceği de ayrıca merak ediliyor.