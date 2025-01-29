İstanbul'da şoke eden olay! Telefonunu verdiği müşteri banka hesabını boşalttı

29 Ocak 2025 14:01 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:19

Küçükçekmece'de müşterisinin arkadaşına bin 800 lira göndermek için telefonunu kullanmasına izin veren taksici, hesabındaki 235 bin liranın başka bir hesaba transfer edildiğini görünce dolandırıldığını anladı. Mağdur taksici suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcılar, insanların manevi ve vicdani ve vatani duygularını istismar etmeye devam ediyor. İnsanların tüm duygularını kullanarak sahtekarlık yapan dolandırıcılar, her gün yeni bir yöntemle masum insanları tuzaklarına düşürüyor.

Bunun son örneği İstanbul Küçükçekmece’de yaşandı. Taksi şoförü Özcan Keskin, Atatürk Mahallesi’ndeki bir restoran önünden aldığı iki adamı bir süre gezdirdi ardından bir çorbacı önünde bırakarak şahısların araca geri dönmesini bekledi.

TAKSİCİDEN TELEFONUNU İSTEDİ

Bir süre sonra taksiye geri binen şahıslar, bir alışveriş merkezi önünde iki kadını da taksiye alacaklarını söyledi.

Kadınlar taksiye bindikten sonra biraz daha dolaşmak isteyen şahıslar, bir süre sonra başka bir kişiyle daha buluşarak taksiden inmek istedi.

Taksi ücretini ödedikten sonra şahıslardan T.A., taksicinin hesabından kız arkadaşına internet bankacılığıyla bin 800 lira para göndermek istediğini ve ücretini nakit olarak vermek istediğini söyledi.

TÜM PARASINI HABERSİZCE ALDILAR

Taksi şoförü Özcan Keskin, kabul ederek telefonu verirken şahıs, taksicinin hesabından banka uygulamasını kullanarak Ç.Y. isimli bir kadına 190 bin lira ve bir araç kiralama uygulamasına ise 45 bin lira toplam 235 bin lira gönderdi.

Şahıs telefonu taksiciye verirken bin 800 lira verdikten sonra taksiden indi. Taksi şoförü Keskin, durumu eve geldikten sonra fark ederken savcılığa giderek dilekçe verdi.

"TELEFONUMU VERDİM BİN 800 LİRAYI NAKİT ALDIM"

Yaşadığı olayla ilgili konuşan taksi şoförü Özcan Keskin, “Olay, geçtiğimiz pazar sabah saat 08.00 sıralarında oldu. Ben taksiciyim. İki kişilerdi. Bir restorandan taksiye bindiler. Biraz dolaşmak istediler. Dolaştıktan sonra karınları açmış o yüzden çorbacıya gittik. Yarım saat sonra biraz daha dolaşmak istediler. Daha sonra bir alışveriş merkezinin önünde iki kadın arkadaş alacağız dediler. Onlar da araca bindi.

Daha sonra cip ile birisi ile buluştular. Araç kiralama uygulamasında araç kiralamışlar. Cipi bir kilometre kadar takip ettim. Yol sonunda benim ücretimi ödediler. Öderken kişilerden biri ‘Kız arkadaşıma para yollayacağım. Hesabında para var mı?’ dedi. 1800 lira olduğunu söyledim. ‘Ben ona parayı yollayayım sana nakit vereyim’ dedi. Ben de kabul ettim. Ondan nakit 1800 lirayı aldım.

"TELEFONUNUZU KİMSEYE VERMEYİN"

O parayı yollarken arkada yaklaşık 20 dakika sürdü. O sırada bu kişi benim esnek hesabımdaki parayı başka bir kadının hesabına yollamış. 50, 50, 80, 10 bin lira olarak parça parça toplam 190 bin lira göndermiş. Beni oyaladıktan sonra arkadaş bu parayı yollamış. Bu arada araç kiralama servisine de benim hesabımdan 16 hesap çıkışı yapmış. 45 bin lira. Toplam 235 bin lira dolandırıldım. Damadımın evine geldim.

Pazartesi günü ödemelerim vardı. Toplam ne kadar ödemem olduğunu öğrenmek istemiştim. Hesabı açtırdığımda damadım ‘Baba senin hesabından araç kiralama servisine ödeme yapılmış’ dedi. O anda durumu fark ettik. Fark ettikten sonra banka hesaplarımızı kapattırdık. Savcılığa dilekçe verdik. Telefonunuzu sakın kimseye vermeyin. Tanıdığınız dahi olsa telefonunuzu kimseye vermeyin.” dedi.