İstanbul'da tedirgin eden artış! Uzmanlar açıkladı: İşte megakentteki kenenin türü

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde son dönemde görünürlüğü artan kenelerin türü ve zararlı olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı. Kentte farklı bölgelerden kene örnekleri alınarak laboratuvarda incelendi. İncemeler sonucu kenelerin zararsız "Rhipicephalus" türü olduğu tespit edildi. Kene konusunda neler yapılması gerektiği açıklandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bulaşıcı hastalıklar biriminin takip ettiği konulardan birinin keneler olduğunu belirtirken;yaz aylarında havaların iyice ısınmasıyla birlilkte kene popülasyonunun arttığını, bu nedenle insanların tedirginlik yaşadığını kaydetti.

"İSTANBUL'DAKİ KENE TÜRÜ RHIPICEPHALUS"

İstanbul'da da yaz aylarında kene görülmelerinin arttığını vurgulayan Doç. Dr. Güner, insanların tedirginliğini azaltmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile keneler üzerinde çalışma yaptıklarını ifade etti.

Güner, "Sosyal medyada görünen, basına çıkan İstanbul'daki keneyle ilgili çekincelere istinaden alınan kene örneklerinin Veteriner Enstitümüzde, İl Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle tiplendirmesine baktık. İnceleme sonucunda İstanbul'daki kene türünün Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olacak kenelerden olmadığını tespit ettik. Kenenin zararsız 'Rhipicephalus' türü olduğunu belirledik" şeklinde konuştu.

"2025'TE İSTANBUL KAYNAKLI KKKA OLMADI"

Kene ısırmalarından dolayı İstanbul'dasağlık kuruluşlarına başvurular yaşandığını anlatan Doç. Dr. Güner, şöyle devam etti:

"İstanbul'da 2025'te 9 bin 445 vatandaşımız kene ve kene şüphesiyle sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Hem haziranda sıcaklıkların artması hem de gündemin biraz daha keneden dolayı yoğunlaşmasından kaynaklı 5 binden fazla başvurumuz oldu. Ancak vatandaşlarımız şu konuda müsterih olsun. Şu ana kadar İstanbul kaynaklı KKKA olmadı. Kendimizi keneden korumak için bazı önlemler almamız lazım. Kırsal alanlarda, piknik alanlarında veya çayır çimende gezerken pantolonlarımızın paçalarını çorabın içine sokabiliriz. Kenenin tutunacağı bir deri yüzeyi bırakmayarak kendimizi koruyabiliriz. Kene konusunda neler yapılması gerektiğini bilmemiz önemli. Kene ısırması durumunda vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak, kendileri keneyi çıkartmadan sağlık profesyonellerinden yardım almasını istiyoruz."

"10 KİŞİDE KKKA ÇIKTI, 9'U TABURCU OLDU"

Doç. Dr. Güner, kene ısırması sonucu KKKA şüphesi taşıyan vatandaşlardan alınan numunelerin Ankara'daki referans laboratuvarlara gönderildiğini söyledi.

İstanbul'da KKKA vakalarının enfeksiyon kliniklerinde titizlikle takip edildiğini aktaran Doç. Dr. Güner, "İstanbul'da 2025'te KKKA şüphesi taşıyan 67 kişiden örnekler alındı. Bunlardan 10'unda KKKA çıktı; 9'u taburcu edildi, 1'inin tedavisi devam ediyor. Bunların hiçbiri İstanbul kaynaklı vakalar değil. Anadolu'nun başka noktalarında kene tutumu olduktan sonra tedavi için İstanbul'a gelen vatandaşlarımız" dedi.



