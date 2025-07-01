Kene bu defa da orman yaktı! İtirafıyla sebebi ortaya çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesini ateşe veren yangının çıkış sebebi pes dedirtti. Türkiye'nin pek çok noktası günlerdir cayır cayır yanarken kene sebepli sorumsuzluk ormana sebep oldu.

Türkiye'nin kuzeyinden güneyine pek çok şehri yazın kendini hissettirmesiyle orman yangınların teslim oldu. Yetkililer tarafından orman yangınlarının birinci sebebinin insan kaynaklı olduğunu vurgulamasına rağmen bilinçsiz davranışlar yüzünden Türkiye'nin ciğerleri yanıyor.

KENE KORKUSUNDAN ORMANI YAKTI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 29 Haziran Pazar günü çıkan orman yangınının sebebi akıllara durgunluk verdi. Yangının çıkmasına sebep olduğu tespit edilen Ö.T'nin verdiği ilk ifadesinde detaylar ortaya çıktı.

Jandarma tarafından yangına sebep olduğu için yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.T ifadesinde bağ evindeyken kene korkusundan yastığını ateşe verip dışarı attığını anlattı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmüştü.