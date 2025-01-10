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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a darbe! 7 kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ocak 2025 10:13 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:16

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte mali destek sağladıkları ve ‘infak’ adı altında para aktardıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte mali destek sağladıkları ve ‘infak’ adı altında para aktardıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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