İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a darbe! 7 kişi yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ocak 2025 10:13 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:16
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte mali destek sağladıkları ve ‘infak’ adı altında para aktardıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte mali destek sağladıkları ve ‘infak’ adı altında para aktardıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı