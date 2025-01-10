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Zehir tacirlerine geçit yok! 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ocak 2025 08:11 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 08:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da bir uyuşturucu imalathanesine yönelik düzenlenen “Narkokapan-6” operasyonunda; 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Güvenlik güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da bir uyuşturucu imalathanesine yönelik düzenlenen “Narkokapan-6” operasyonunda; 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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