Zehir tacirlerine geçit yok! 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

10 Ocak 2025 08:11 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 08:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da bir uyuşturucu imalathanesine yönelik düzenlenen “Narkokapan-6” operasyonunda; 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.