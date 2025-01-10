Son dakika | Akdeniz Belediyesi’nin DEM Partili Başkanları gözaltına alındı

10 Ocak 2025 07:59 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 08:44

Mersin'in ilçesi Akdeniz Belediyesi'nin DEM Partili eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan'la gözaltına alındı. Gözaltı haberini sosyal medya hesabından duyuran DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan "Akdeniz Belediyesi'nin gasp edilmesine karşı iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Mersin​ Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Parti Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları bildirildi.

Öte yandan operasyonun ardından Akdeniz Belediye binası çevresinde TOMA araçları ve çevik kuvvet ekiplerince önlem alındı.

"BU İRADE GASPI GİRİŞİMİNİ MERSİN KABUL ETMEYECEKTİR"

Belediye binası önünde çağrı yapan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, "Mersin'in huzuru yine kayyumla bozulmaya çalışılıyor. Bu irade gaspı girişimini Mersin kabul etmeyecektir. Başta Mersin'in seçilmişleri olmak üzere tüm halkımızı, Akdeniz Belediyesi'nin gasp edilmesine karşı iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz." dedi.