DEM Parti'den yeni İmralı açıklaması!

09 Ocak 2025 14:46 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 14:47

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından partileri ziyaret eden DEM Parti'den yeni bir açıklama geldi.

Son Dakika | DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüşecek! Tarih belli oldu

Son Dakika | DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüşecek! Tarih belli oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında yaptığı tarihi çağrının ardından, DEM Parti heyetinden Van​ Milletvekili Pervin Buldan​ ve İstanbul​ Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı Cezaevi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından DEM Parti, siyasi partilerle önemli temaslarda bulundu.

"KİMSE BU GERÇEĞİ ÇARPITAMAZ"

Süreç devam ederken DEM Parti dikkat çeken bir yazılı açıklama daha yayımladı. Açıklamada, DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kamuoyunda iyimser bir hava oluştuğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Çözüm ihtimalinin varlığı bile toplumda bir rahatlama yaratmış ve umutların yeniden filizlenmesine neden olmuştur. Barış ve çözüm mücadelesinde yıllardır büyük bedeller ödeyen partimiz, sadece bu dönemin siyasi bir aktörü değil, aynı zamanda emektarıdır. Bu nedenle, partimiz savaşa karşı barışı, çözümsüzlüğe karşı çözümü savunan bir duruşa sahiptir. Kimse bu gerçeği çarpıtamaz ya da farklı bir şekilde yorumlayamaz"