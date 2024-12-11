İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama! Metro İstanbul'dan açıklama geldi

11 Aralık 2024 10:24 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:24

İstanbul'un Fatih ilçesindeki yangın sonrası tramvay seferlerinde aksama meydana geldi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferlerin Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

İstanbul​ Fatih​'te sabah saatlerinde bir ayakkabıcı dükkanında yangın​ çıktı. İtfaiye​ ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken tramvay​ seferlerin aksama yaşanıyor.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın dolayısıyla T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferlerin aksama oldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çemberlitaş-Beyazıt bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır"