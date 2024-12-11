İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama! Metro İstanbul'dan açıklama geldi
İstanbul'un Fatih ilçesindeki yangın sonrası tramvay seferlerinde aksama meydana geldi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferlerin Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde bir ayakkabıcı dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken tramvay seferlerin aksama yaşanıyor.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın dolayısıyla T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferlerin aksama oldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Çemberlitaş-Beyazıt bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır"