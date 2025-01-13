İstanbul'da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt tek tek sıralandı! İşte o liste

13 Ocak 2025 12:00 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 12:59

İstanbul hem tarihi hem kültürel zenginlikleriyle dünya çapında bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. 16 milyon kişinin yaşadığı megakent İstanbul'da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu semtler belli oldu. İlk sırayı Bebek alırken 10. sırada ise Arnavutköy yer aldı.

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16 milyon kişinin yaşadığı megakent İstanbul Avrupa'nın en kalabalık şehirleri arasında gösteriliyor. İstanbul’un her köşesi kendine özgü güzellikler sunarken, bazı semtler yaşam kalitesi açısından bir adım öne çıkıyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt sıralandı. İlk sırada Bebek​ yer alırken ikinci sırayı Nişantaşı​ , üçüncü sırada ise Moda​ yer aldı. İşte yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt...

10. ARNAVUTKÖY (BEŞİKTAŞ)

Tarihi taş evleri, dar sokakları ve Boğaz manzarasıyla Arnavutköy, İstanbul’un en romantik semtlerinden biridir. Sahil şeridinde keyifli yürüyüşler ve nezih bir yaşam sunar.

9. FENERBAHÇE (KADIKÖY)

Sahil şeridi, parkları ve modern konutlarıyla Fenerbahçe, aileler için ideal bir semt. Yat limanı ve spor alanları, aktif bir yaşamı tercih edenler için cazip imkanlar sunar.

8. YENİKÖY (SARIYER)

Boğaz’ın sakinlik sunan diğer semtlerinden biri olan Yeniköy, deniz manzaralı restoranları ve sakin sokaklarıyla dikkat çeker. Tarihi köşkleri ve yeşil dokusuyla öne çıkar.

7. KUZGUNCUK (ÜSKÜDAR)

Tarihi dokusunu koruyan Kuzguncuk, renkli ahşap evleri, samimi atmosferi ve komşuluk kültürüyle nostaljik bir yaşam sunar. Yeşil alanları ve sahil yürüyüş yollarıyla huzurlu bir semt olarak biliniyor.

6. TARABYA (SARIYER)

Boğaz kıyısında sakin bir yaşam sunan Tarabya, doğa ile iç içe bir atmosfer arayanların tercihidir. Lüks villaları, balık restoranları ve huzurlu sokaklarıyla dikkat çeker.

5. CİHANGİR (BEYOĞLU)

Tarihi dokusuyla dikkat çeken Cihangir, sanatçıların ve entelektüellerin buluşma noktasıdır. Arnavut kaldırımlı sokakları, tarihi binaları ve özgün kafeleri ile semt, huzur ve ilham arayanlar için idealdir.

4. ETİLER (BEŞİKTAŞ)

Lüks konutları, alışveriş merkezleri ve kaliteli restoranlarıyla Etiler, İstanbul’un seçkin semtlerinden biridir. Güvenli ve modern bir çevre arayanlar için idealdir.

3. MODA (KADIKÖY)

Anadolu Yakası’nın incisi olan Moda, sahil şeridi, vintage kafeleri ve sanatsal etkinlikleriyle bohem bir yaşam sunar. Hem aileler hem de genç profesyoneller için popüler bir seçenektir.

2. NİŞANTAŞI (ŞİŞLİ)

Moda, sanat ve lüksün buluştuğu Nişantaşı, sosyal hayatın kalbinin attığı semtlerden biridir. Butikler, kafeler ve kültürel etkinliklerle dolu bu semt, modern bir yaşam tarzı sunar.

1. BEBEK (BEŞİKTAŞ)

Boğaz manzarası, lüks restoranları ve sakin atmosferiyle İstanbul’un en prestijli semtlerinden biridir. Sahil yürüyüş yolları ve kafeleri, Bebek’i keyifli bir yaşam merkezi haline getirir.