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 | Emir Yücel

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Murat Kurum'dan tarihi sıcaklık uyarısı: Açık alanlarda bulunmayın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıkların 6-12 derece birden artacağını belirterek, vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

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İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Murat Kurum'dan tarihi sıcaklık uyarısı: Açık alanlarda bulunmayın
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 16:42

Çevre, Şehircilik ve Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıkların artacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak.

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Murat Kurum'dan tarihi sıcaklık uyarısı: Açık alanlarda bulunmayın

Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor" uyarısını yaptı.

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Murat Kurum'dan tarihi sıcaklık uyarısı: Açık alanlarda bulunmayın

TÜM ÜLKEYİ ETKİSİ ALTINA ALACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 19 Temmuz Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artması bekleniyor.

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Murat Kurum'dan tarihi sıcaklık uyarısı: Açık alanlarda bulunmayın

19-25 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde sıcaklığın mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu tarihler arasında bazı il merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak:

" 37 derece, 36 derece, İzmir 40 derece, Konya 37 derece, Edirne 42 derece, Bursa 39 derece, Aydın 44 derece, Muğla 41 derece, Antalya 40 derece, Adana 39 derece, Diyarbakır 45 derece, Erzurum 32 derece, Şanlıurfa 44 derece."

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Murat Kurum'dan tarihi sıcaklık uyarısı: Açık alanlarda bulunmayın

Meteoroloji’den yapılan uyarıda kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye edildi.

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#orman yangını
#sıcak hava
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