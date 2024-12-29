İstanbul'da yeni yıl alarmı! Tek tek kontrol edildi

29 Aralık 2024 22:42 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 22:52

İstanbul'da yeni yıl kutlamaları için geri sayım başladı. Megakentte yeni yıl öncesi vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa’da düzenlenen operasyona 392 ekip ve 784 personel katılırken, araçlar ve şahıslar detaylı şekilde kontrol edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “Vatandaşlarımızın yeni yıla güven içinde girebilmesi için sahadayız” dedi.

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İstanbul​ Emniyet Müdürlüğü​, yeni yıl öncesinde organize ve narkotik suçların önüne geçmek amacıyla Eyüpsultan​ ve Gaziosmanpaşa’da “Genel Güvenlik ve Asayiş Uygulaması” gerçekleştirdi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın da katıldığı uygulamaya 392 ekip ve 784 personel eşlik etti.

Operasyon kapsamında, araçlar detaylı bir şekilde aranırken, şüpheli görülen şahıslar üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Emniyet Müdürü Yıldız, "İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzurudur şiarıyla sahadayız. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmesi için suçla mücadelede fedakar meslektaşlarımızla görevdeyiz" dedi.

Yıldız ayrıca, her ilçenin kendine özgü suç oranlarına ve ihtiyaçlarına göre planlama yaptıklarını vurgulayarak, desteklerinden dolayı İstanbullu vatandaşlara ve basın mensuplarına teşekkür etti. Yeni yıl öncesi yapılan bu uygulamalarla, vatandaşların güvenliği ve huzurunun sağlanması hedefleniyor.