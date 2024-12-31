İstanbul'da yılbaşı telaşı! Trafik haritası kırmızıya boyandı, İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer yok

31 Aralık 2024 17:53 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 18:09

Yeni bir yıla merhaba demeye saatler kala, İstanbul'da hareketlilik hakim. Trafiğiyle ünlü megakent, 2024’ün son iş günüyle birlikte tam anlamıyla dolup taştı. İş çıkışının, okul servislerinin ve alışveriş telaşındaki vatandaşların etkisiyle şehirde trafik haritasındaki yoğunluk günün zirvesini gördü. Trafiğin yanı sıra, İstanbul’un yılbaşı kutlamalarının merkezi olan Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde de adım atacak yer kalmadı. İşte detaylar...

Yeni yıl öncesinde alınan tedbirler ve iş çıkışının etkisiyle, 2024'ün son iş gününde İstanbul​ trafiğinde yoğunluk yüzde 65'e ulaştı. Okullarda eğitimin saat 16.00'da sona ermesiyle birlikte, öğrenci servislerinin ve mesai bitimi trafiğinin eklenmesi, şehir genelinde sıkışıklığı artırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 17.00 itibariyle yoğunluk yüzde 65 olarak kaydedildi. Bahçelievler​ Yenibosna​'da araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, Okmeydanı​ bölgesindeki yoğun trafik ise havadan görüntülendi. Yeni yıl hazırlıkları ve son iş günü nedeniyle artan araç trafiği, mega kentte günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

İSTİKLAL CADDESİNDE İNSAN SELİ

Yeni yıla saatler kala Beyoğlu İstiklal Caddesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların akınına uğradı. İstanbul’un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde, kalabalık nedeniyle adım atacak yer kalmazken, cadde insan selini andıran görüntülere sahne oldu.

Yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan bölgede, yoğun kalabalıkla birlikte güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkarıldı. Polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekerken, bölgedeki hareketlilik yeni yıl coşkusunun erken başladığını gösterdi.