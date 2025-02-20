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 | Özge Sönmez

İstanbul'da yollar bomboş kaldı! Trafiğe kar etkisi: Yoğunluk yüzde 30'lara düştü

İstanbul'da etkisini gösteren kar fırtınası nedeniyle dün yollarda kalan İstanbullular bugün trafiğe araçlarıyla çıkmayınca yollar bomboş kaldı. Trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 30 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da yollar bomboş kaldı! Trafiğe kar etkisi: Yoğunluk yüzde 30'lara düştü
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 08:13
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 08:13

İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ve fırtına akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Peş peşe yapılan uyarıların ardından İstanbullular araçlarıyla trafiğe çıkmadı. Megakentin dün kırmızıya dönen yollar bugün bomboş kaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 30'A DÜŞTÜ

D-100 kara yolu ve TEM'de trafiğin oldukça rahat olduğu gözlenirken, saat 07.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 30 ölçüldü.

CUMA GÜNÜ ŞİDDETİNİ ARTTIRACAK

Kar yağışının bugün de etkisini sürdürmesi beklenirken kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günü kar yağışının tipi şeklinde şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

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