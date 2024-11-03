İstanbul'da mont, Antalya'da mayo! Güneşi gören sahile koştu
Yurdun batyağışlı ve soğuk hava etkili olurken, Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 29 dereceyi bulduğu şehirde, güneşli havayı fırsat bilen turistler ve kent sakinleri sahillere akın etti
Yurt genelinde soğuk hava etkisini gösterirken, Antalya'da adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 29 derece, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ve nem oranının yüzde 16 olarak ölçüldüğü şehirde, güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilin yolunu tuttu.
KUMSALDA GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR
Konyaaltı Sahili’nde yoğun bir kalabalık vardı. Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girerek serinlerken, bazıları ise şezlonglarda ya da kumsalda uzanarak güneşin tadını çıkardı.
AİLESİNİ ALAN PİKNİĞE GİTTİ
Sahilde yürüyüş yapanların yanı sıra, kimileri de yeşil alanlarda aileleriyle piknik yaparak sıcak havanın keyfini sürdü.