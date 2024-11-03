İstanbul'da mont, Antalya'da mayo! Güneşi gören sahile koştu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı

03 Kasım 2024 14:41 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 14:48

Yurdun batyağışlı ve soğuk hava etkili olurken, Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 29 dereceyi bulduğu şehirde, güneşli havayı fırsat bilen turistler ve kent sakinleri sahillere akın etti