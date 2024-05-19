İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 33 gözaltına alındı

19 May 2024 13:42 - Güncelleme : 19 May 2024 13:46

Düğünde gelin ve damat tarafı birbirine girdi: Yaralılar var

Düğünde gelin ve damat tarafı birbirine girdi: Yaralılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonun düğmesine bastı.

33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda, İstanbul genelinde Beykoz ve Kağıthane ilçeleri merkezli olmak üzere 29 torbacı tespit edildi. Ekipler, uyuşturucu madde suçlarından aranan 12 şahısla beraber toplam 41 şüphelinin adreslerini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri, 17 Mayıs tarihi saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.