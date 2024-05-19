Mehmetçik'ten PKK'ya darbe: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
19 May 2024 13:27 - Güncelleme : 19 May 2024 13:46
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk ordusu bölücü terör örgütüyle mücadelesine yurt içi ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya darbe vuruldu.
"TERÖRİSTLERE GEÇİT YOK"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Kaynak: Tgrthaber.com.tr