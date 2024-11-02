İstanbul'da zor anlar! Su borusu patladı ortalık göle döndü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

02 Kasım 2024 09:46 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 09:52

Küçükçekmece'de patlayan borudan fışkıran tazyikli su, sürücü ve yayaların zor anlar yaşamasına neden oldu. Ekipler çalışma başlattı.