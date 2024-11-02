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İstanbul'da zor anlar! Su borusu patladı ortalık göle döndü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Kasım 2024 09:46 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 09:52

Küçükçekmece'de patlayan borudan fışkıran tazyikli su, sürücü ve yayaların zor anlar yaşamasına neden oldu. Ekipler çalışma başlattı.

Halkalı​ Merkez Mahallesi Fatih Caddesi'nde yer altından geçen su borusu patladı. Akışın devam ettiği borudan tazyikle çıkan sular caddenin diğer tarafına kadar ulaştı.

İstanbul'da zor anlar! Su borusu patladı ortalık göle döndü - 1. Resim

Etrafın adeta göle döndüğü olay sırasında caddeden geçen yayalar sudan etkilendi. Sürücülerin zorlukla ilerlediği yolda trafik​ yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da zor anlar! Su borusu patladı ortalık göle döndü - 2. Resim

İSKİ ekiplerinin bölgede tamirat çalışması başlattığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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