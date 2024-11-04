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İstanbul'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada! Refüje çarpıp karşı şeride uçtu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Kasım 2024 17:25 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 17:26

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul​'da ün Seyrantepe​ mevkii TEM Otoyolu​'nda meydana gelen kazada; kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç​, karşı yönden gelen otomobille çarpışmıştı.

Aynı yönden gelen iki otomobilin de karıştığı feci kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.

İstanbul'daki 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada! Refüje çarpıp karşı şeride uçtu - 1. Resim

KAZA​ ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Yaralılar hastaneye kaldırılırken kameraya yansıyan kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın karşı şeride geçtiği ve ardından zincirleme kazanın meydana geldiği görülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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