İstanbul'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada! Refüje çarpıp karşı şeride uçtu

04 Kasım 2024 17:25 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 17:26

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kırıkkale’de feci ambulans kazası: Ölü ve yaralılar var!

Kırıkkale’de feci ambulans kazası: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul​'da ün Seyrantepe​ mevkii TEM Otoyolu​'nda meydana gelen kazada; kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç​, karşı yönden gelen otomobille çarpışmıştı.

Aynı yönden gelen iki otomobilin de karıştığı feci kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.

KAZA​ ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Yaralılar hastaneye kaldırılırken kameraya yansıyan kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın karşı şeride geçtiği ve ardından zincirleme kazanın meydana geldiği görülüyor.