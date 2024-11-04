İstanbul'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada! Refüje çarpıp karşı şeride uçtu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Kasım 2024 17:25 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 17:26
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da ün Seyrantepe mevkii TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada; kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç, karşı yönden gelen otomobille çarpışmıştı.
Aynı yönden gelen iki otomobilin de karıştığı feci kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.
KAZA ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Yaralılar hastaneye kaldırılırken kameraya yansıyan kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın karşı şeride geçtiği ve ardından zincirleme kazanın meydana geldiği görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı