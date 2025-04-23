İstanbul'daki depremin boyutu surlarda ortaya çıktı! Faciadan dönüldü

İstanbul'u sarsan 6.2'lik deprem sonrası Fatih'te bulunan tarihi sur duvarında hasar oluştu. Sur duvarından dev parça yere düşerken, olay anında bölgede kimsenin olmaması faciayı önledi.
Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da büyük korku ve paniğe yol açtı. Okullar 2 gün tatil edilirken paniğe kapılarak yüksekten atlayan 151 vatandaş yaralandı.
Depremin etkisini gösteren görüntü, Topkapı Ulubatlı Metro İstasyonu'na yakın bulunan sur duvarında çekildi. Tarihi sur duvarından kopan dev parça, çevresindeki tel örgüye çarptı. Tel örgüde de hasar meydana gelirken, olay anında bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yetkililer, sur duvarında yaşanabilecek olası risklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.