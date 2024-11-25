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İstanbul'da aile katliamı: 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu! Ölü sayısı 8 oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Ekol Tv
25 Kasım 2024 11:55 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 12:19

Son dakika haberi: İstanbul'da dün yaşanan katliam Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Bahtiyar Aladağ dün 4 kişiyi öldürüp intihar etmişti. Bugün de 3 kişinin daha cesedinin bulunduğu öğrenildi. Katliamda ölü sayısı 8'e yükseldi. İşte detaylar...

İstanbul​'daki aile katliamı Türkiye'yi yasa boğdu. Evli ve bir çocuk babası olan 33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ, dün akşam saatlerinde 4 kişiyi öldürdükten sonra 2 kişiyi ağır yaralamış ve ardından da anı silahla intihar etmişti.

İstanbul'daki katliamda bilanço çok ağır! 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu - 1. Resim

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Katliamın ardından başlatılan soruşturmada; Bahtiyar Aladağ’ın eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki oğlu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu’ya ulaşılamadı. Ekipler, kayıp kişilerin öldürülmüş olma ihtimali üzerine soruşturmayı genişletti.

İstanbul'daki katliamda bilanço çok ağır! 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu - 2. Resim

EŞİNİN, ÇOCUĞUNUN VE KAYINVALİDESİNİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU 

Ekol TV'nin haberine göre; Aladağ'ın kayıp olarak aranan eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin de cansız bedenine ulaşıldı. Bu haberle birlikte katliamda hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi.

İstanbul'daki katliamda bilanço çok ağır! 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu - 3. Resim

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Kaynak: Ekol Tv
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