İstanbul'da aile katliamı: 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu! Ölü sayısı 8 oldu

25 Kasım 2024 11:55 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 12:19

Son dakika haberi: İstanbul'da dün yaşanan katliam Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Bahtiyar Aladağ dün 4 kişiyi öldürüp intihar etmişti. Bugün de 3 kişinin daha cesedinin bulunduğu öğrenildi. Katliamda ölü sayısı 8'e yükseldi. İşte detaylar...

İstanbul​'daki aile katliamı Türkiye'yi yasa boğdu. Evli ve bir çocuk babası olan 33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ, dün akşam saatlerinde 4 kişiyi öldürdükten sonra 2 kişiyi ağır yaralamış ve ardından da anı silahla intihar etmişti.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Katliamın ardından başlatılan soruşturmada; Bahtiyar Aladağ’ın eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki oğlu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu’ya ulaşılamadı. Ekipler, kayıp kişilerin öldürülmüş olma ihtimali üzerine soruşturmayı genişletti.

EŞİNİN, ÇOCUĞUNUN VE KAYINVALİDESİNİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekol TV'nin haberine göre; Aladağ'ın kayıp olarak aranan eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin de cansız bedenine ulaşıldı. Bu haberle birlikte katliamda hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi.