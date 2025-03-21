İstanbul'daki metro projesi İBB'den alınıp Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın yapım ve yönetim sorumluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

İstanbul'da devam eden bazı metro hatlarında değişikliğe gidildi.. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı İBB'den alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve ilgili tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmesi ve tamamlanmasının ardından devri ile ilgili şartların belirlenmesine dair karar kapsamında yapılan değişiklik, 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayandırıldı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NA DEVREDİLDİ

Karara göre, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı projesi, Bakanlık tarafından üstlenilecek. Bu değişiklik, ilgili kararnamenin 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak güncellendi.