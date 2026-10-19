İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı artıyor: Bir kişinin daha cansız bedeni bulundu

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İstanbul
İstanbul'da geçen hafta etkili olan şiddetli sağanak sonrası yaşanan sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Sarıyer Ayazağa'da sele kapılan ve günlerdir aranan bir vatandaşın daha cansız bedeni bulundu.
İstanbul Valiliği, pazartesi günü sabah saatlerinde Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulunduğunu açıkladı.
Yapılan incelemeler sonucu cesedin sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait olduğu belirlendi.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"19 Ekim Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında Ayvansaray vapur iskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulunmuştur. Yapılan ilk incelemede cesedin, sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu adlı vatandaşımıza ait olduğu tespit edilmiştir.
Sel felaketinde ölenlerin sayısı 6’ya yükselmiş olup, kayıp 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir."