İstanbul'da geçen hafta etkili olan şiddetli sağanak sonrası yaşanan sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Sarıyer Ayazağa'da sele kapılan ve günlerdir aranan bir vatandaşın daha cansız bedeni bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı artıyor: Bir kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki sel felaketinde kayıp bir vatandaşın daha cansız bedeninin bulunmasıyla can kaybı 6'ya yükseldi. 19 Ekim Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında Ayvansaray vapur iskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesedin, sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait olduğu tespit edildi. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 vatandaş için arama çalışmaları devam ediyor.

VAPUR İSKELESİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

İstanbul Valiliği, pazartesi günü sabah saatlerinde Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulunduğunu açıkladı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucu cesedin sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SELDE CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

"19 Ekim Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında Ayvansaray vapur iskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulunmuştur. Yapılan ilk incelemede cesedin, sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu adlı vatandaşımıza ait olduğu tespit edilmiştir.

Sel felaketinde ölenlerin sayısı 6’ya yükselmiş olup, kayıp 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir."