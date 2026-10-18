Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 20:30
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 20:37

Ayazağa'da selin izleri siliniyor: Yıkım çalışmasında son durum görüntülendi

İstanbul'da selin vurduğu Sarıyer Ayazağa'da kepçeler durmuyor. Dere yatağının yanındaki öğrenci yurdu, futbol sahası ve dükkanların yıkımı akşam saatlerinde de sürerken çalışmaların pazartesi günü tamamlanması bekleniyor.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 20:30
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 20:37

İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa'da sabahın erken saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları akşam da devam ediyor. Yıkım çalışmaları dron kamerasıyla görüntülendi.

HABERİN ÖZETİ

Ayazağa'da selin izleri siliniyor: Yıkım çalışmasında son durum görüntülendi

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Sarıyer Ayazağa'da yaşanan sel felaketinin ardından yıkım çalışmaları devam ediyor.
Selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları kamu kurumları, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından selzedelere psikososyal destek veriliyor.
Dere yatağının yanında bulunan öğrenci yurdu, futbol sahası ve dükkanların yıkımına başlandı.
Yıkım çalışmalarının pazartesi gününe kadar tamamlanması öngörülüyor.
Çalışmalar dron kamerasıyla görüntülendi.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Ayazağa'da selin izleri siliniyor: Yıkım çalışmasında son durum görüntülendi


İstanbul’da 5 gün önce etkili olan şiddetli sağanakta Sarıyer ilçesinde meydana gelen selin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor. Bölgede kamu kurumları, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütülüyor. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sel felaketini yaşayan vatandaşlara ihtiyaç dahilinde uzmanlar tarafından psikososyal destek veriliyor.

Ayazağa'da selin izleri siliniyor: Yıkım çalışmasında son durum görüntülendi

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Selin vurduğu bölgede dere yatağının yanında bulunan öğrenci yurdu, futbol sahası ve dükkanların yıkımına dün başlandı. Esnafların dükkanlarını boşaltmasıyla birlikte başlayan yıkım çalışmaları geç saatlere kadar devam ediyor. Yıkım çalışmalarının pazartesi günü tamamlanması öngörülüyor. Yıkım çalışmaları dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Selde kurtarma anına damga vuran an! Bebeği taşırken uyutmaya çalıştı
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi sel felaketinde kurtarılan küçük kızın görüntülerini paylaştı: “Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız”
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.