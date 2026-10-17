Selde kurtarma anına damga vuran an! Bebeği taşırken uyutmaya çalıştı

Sakarya’da etkili olan selde bir aileyle beraber bebekleri de vardı. Sapanca ilçesinde yapılan kurtarma çalışmalarında jandarma ekibinin teleferik sistemiyle bebeği kurtarırken gösterdiği çaba yürekleri ısıttı.

Ekipler, kurtardıkları bebeği ipli teleferik sistemiyle güvenli bölgeye geçirirken kucaklarında uyutmayı da ihmal etmedi. Jandarma personelinin bebeğe gösterdiği özen, görüntülere yansıdı.