İstanbul'daki selde elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmişti: Hafız Mahmud’un ölümünde yürek burkan detay

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İstanbul
İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Fatih ilçesine bağlı Balat semtinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mahmud Işıldak’ın hayat hikayesi ise acının bir kat daha artmasına neden oldu. Hafızlık icazeti alan küçük çocuğun 6 ay önce babasını kaybettiği öğrenildi.
İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkilerken, Mahmut Işıldak yağmurdan korunmak istedi. Eline aldığı ayakkabıları ile Balat’taki Çukurbostan Parkı’ndan geçen Küçük Mahmud, su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan çocuğa sağlık ekipleri ve doktorların müdahaleleri yeterli gelmedi. Tüm çabalara rağmen rağmen hayatını kaybeden çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
14 yaşında hayata gözlerini yuman Mahmud Işıldak’ın vefatının ardından İsmailağa Derneği, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Mesajda, Mahmud’un, merhum Ömer Faruk Işıldak’ın oğlu olduğunu açıkladı.
İsmailağa Derneği’nin Mahmud Işıldak için yayımladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:
“Merhûm Ömer Faruk Işıldak Hocamızın oğlu Hafız Mahmud Işıldak kardeşimizin elim bir hâdise sonucu vefâtını derin bir teessürle haber aldık.
Kıymetli kardeşimize Mevlâ Teâlâ'dan rahmet diliyor, hâfızlara yönelik ilâhî müjde ve mükâfatlara nâil olmasını niyâz ediyoruz. Başta aile ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve câmiamıza sabr-ı cemîl ve ecr-i cezîl temennî ediyoruz.
Rûhları için, Allah (Celle Celâluhû) rızâsı için el-Fâtiha!”
Öte yandan, Işıldak'ın cenaze namazının bugün saat 14.00’te Fatih - İsmail Ağa Camii’nde kılınacağı belirtildi.
İstanbul’u etkisi altına alan sağanak sırasında Sarıyer Ayazağa’da da 34 yaşındaki S.Y. isimli vatandaş hayatını kaybederken, Kağıthane’de henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle kuvvetli yağmur nedeniyle İstanbul’da hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e ulaştı.