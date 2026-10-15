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Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 14:15

İstanbul'daki selde elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmişti: Hafız Mahmud’un ölümünde yürek burkan detay

İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur sırasında su birikintisine basan 14 yaşındaki Mahmud Işıldak, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Beklenmedik ölümüyle ailesini hüzne boğan küçük çocuğun vefat haberinin ardından İsmailağa Derneği bir taziye mesajı yayınladı. Hafız olduğu öğrenilen Mahmud Işıldak’ın hayat hikayesinde ortaya çıkan detaylar ise yürek burktu.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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İstanbul'daki selde elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmişti: Hafız Mahmud’un ölümünde yürek burkan detay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 14:15

İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Fatih ilçesine bağlı Balat semtinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mahmud Işıldak’ın hayat hikayesi ise acının bir kat daha artmasına neden oldu. Hafızlık icazeti alan küçük çocuğun 6 ay önce babasını kaybettiği öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'daki selde elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmişti: Hafız Mahmud’un ölümünde yürek burkan detay

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle üç kişi hayatını kaybederken, Balat'ta su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Mahmud Işıldak da vefat etti.
İstanbul genelinde sağanak yağmur nedeniyle toplam 3 kişi yaşamını yitirdi; diğer can kayıpları Sarıyer Ayazağa ve Kağıthane'de gerçekleşti.
14 yaşındaki Mahmud Işıldak, Balat'taki Çukurbostan Parkı'nda su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hafızlık icazeti bulunan Mahmud Işıldak'ın 6 ay önce babası merhum Ömer Faruk Işıldak'ı kaybettiği öğrenildi.
İsmailağa Derneği vefatın ardından bir taziye mesajı yayımladı.
Işıldak'ın cenaze namazının bugün saat 14.00'te Fatih İsmail Ağa Camii'nde kılınacağı bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

 

İstanbul'daki selde elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmişti: Hafız Mahmud’un ölümünde yürek burkan detay

BASTIĞI SUDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkilerken, Mahmut Işıldak yağmurdan korunmak istedi. Eline aldığı ayakkabıları ile Balat’taki Çukurbostan Parkı’ndan geçen Küçük Mahmud, su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan çocuğa sağlık ekipleri ve doktorların müdahaleleri yeterli gelmedi. Tüm çabalara rağmen rağmen hayatını kaybeden çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

YETİM OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

14 yaşında hayata gözlerini yuman Mahmud Işıldak’ın vefatının ardından İsmailağa Derneği, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Mesajda, Mahmud’un, merhum Ömer Faruk Işıldak’ın oğlu olduğunu açıkladı.

İstanbul'daki selde elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmişti: Hafız Mahmud’un ölümünde yürek burkan detay

“VEFATINI DERİN BİR TEESSÜRLE HABER ALDIK”

İsmailağa Derneği’nin Mahmud Işıldak için yayımladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

İstanbul'daki selde elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmişti: Hafız Mahmud’un ölümünde yürek burkan detay

 

“Merhûm Ömer Faruk Işıldak Hocamızın oğlu Hafız Mahmud Işıldak kardeşimizin elim bir hâdise sonucu vefâtını derin bir teessürle haber aldık.

Kıymetli kardeşimize Mevlâ Teâlâ'dan rahmet diliyor, hâfızlara yönelik ilâhî müjde ve mükâfatlara nâil olmasını niyâz ediyoruz. Başta aile ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve câmiamıza sabr-ı cemîl ve ecr-i cezîl temennî ediyoruz.

Rûhları için, Allah (Celle Celâluhû) rızâsı için el-Fâtiha!”

CENAZESİ BUGÜN SAAT 14.00'TE

Öte yandan, Işıldak'ın cenaze namazının bugün saat 14.00’te Fatih - İsmail Ağa Camii’nde kılınacağı belirtildi.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ SIRASINDA 3 CAN KAYBI

İstanbul’u etkisi altına alan sağanak sırasında Sarıyer Ayazağa’da da 34 yaşındaki S.Y. isimli vatandaş hayatını kaybederken, Kağıthane’de henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle kuvvetli yağmur nedeniyle İstanbul’da hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e ulaştı.

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