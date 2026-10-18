İstanbul'daki Unreal x Jeton konserinde fenalaşan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti

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İstanbul
İstanbul Kongre Merkezi’nde dün düzenlenen "Unreal x Jeton" konserine katılan Furkan Aksu, Sami Ramazanoğlu. ve T.M. saat 03.15 sıralarında fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Sami Ramazanoğlu hayatını kaybetti. T.M.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinde, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Furkan Aksu’nun kesin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Polisin yaptığı ilk incelemelerde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaşından büyük kişilerin alındığı, etkinlik alanında alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı tespit edildi. Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken konser alanı boşaltıldı.