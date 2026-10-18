İstanbul Kongre Merkezi’nde dün düzenlenen "Unreal x Jeton" konserine katılan Furkan Aksu, Sami Ramazanoğlu. ve T.M. saat 03.15 sıralarında fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'daki Unreal x Jeton konserinde fenalaşan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti İstanbul Kongre Merkezi'ndeki konserde fenalaşan 3 kişiden Furkan Aksu ve Sami Ramazanoğlu hayatını kaybederken, T.M.'nin hayati tehlikesi sürüyor. Furkan Aksu, Sami Ramazanoğlu ve T.M. saat 03.15 sıralarında fenalaşarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Furkan Aksu ve Sami Ramazanoğlu hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, T.M.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Ekipler, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Furkan Aksu’nun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi sonrası belirlenecek. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı, 18 yaş sınırının ve alkol sunumunun olduğu etkinlik alanı polis incelemesi sürerken boşaltıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Sami Ramazanoğlu hayatını kaybetti. T.M.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ALKOL VE UYUŞTURUCU ŞÜPHESİ

Polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinde, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Furkan Aksu’nun kesin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

5 BİN KİŞİLİK KONSERDE ALKOL SUNUMU YAPILDI

Polisin yaptığı ilk incelemelerde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaşından büyük kişilerin alındığı, etkinlik alanında alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı tespit edildi. Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken konser alanı boşaltıldı.